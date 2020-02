Solliciteren kan je leren: Scholieren Don Bosco hebben eerste sollicitatie al achter de rug Bart Kerckhoven

19 februari 2020

Ze moeten nog afstuderen, maar het solliciteren hebben de leerlingen van Don Bosco Halle al onder de knie. De mensen van Auxilios gaven de zesdejaars TSO en zevendejaars BSO een sollicitatietraining. Tijdens twee lesuren kregen de jongeren tips en informatie over hoe je het best kan solliciteren en deze week mochten ze de kennis in de praktijk omzetten tijdens de Jobexpo op de school waar ze bij enkele bedrijven uit Halle en omgeving dan echt solliciteerden.