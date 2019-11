Soepjuffers lokken 260 bezoekers naar ruil- en weggeefbeurs in de Oude Post Bart Kerckhoven

18 november 2019

De Soepjuffers organiseerden het voorbije weekend opnieuw een ruil- en weggeefbeurs in de Oude Post. Tijdens de beurs organiseerden ze ook verschillende workshops . 260 bezoekers zakten af naar de beurs. “Mensen die het gewoon leuk vinden om spullen te ruilen die ze niet meer willen gebruiken, maar ook mensen die het nodig hebben”, klonk het bij de Soepjuffers. “Daarom zijn we extra blij dat we dit jaar onze ruilbeurs samen met de vzw Open Armen konden organiseren. Ze bakten in de Oude Post lekkere pannenkoeken en verkochten ze aan een vrije bijdrage.” De grote publiekstrekkers waren opnieuw de workshops die de bezoekers konden volgen. “We willen immers niet alleen spullen, maar ook kennis ruilen en delen”, leggen de Soepjuffers uit. “Spullen heeft iedereen al meer dan genoeg. Daarom kon je ook Afrikaanse dans leren, een medicinale zalf maken, je kon je uitleven op een Afrikaanse djembé, en de kinderen konden steentjes beschilderen of een relaxatieworkshop volgen. Er was ook een Marokkaanse theehoek, waar je uitleg kreeg bij de typische theeceremonies. En uiteraard kon je aan de bar terecht voor een hapje en een drankje.”