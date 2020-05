Snuivende inbreker krijgt tien maanden cel Wouter Hertogs

29 mei 2020

20u53 0 Halle Een jongeman is veroordeeld tot 10 maanden cel voor een mislukte inbraak op een apotheek. Samen met een minderjarige vriend trachtte hij de toegangsdeur open te stampen. Zonder succes.

In de nacht van 16 op 17 december schrok de eigenares van een apotheek aan de Alsembergsesteenweg in Buizingen wakker van gestommel aan haar deur. Ze zag hoe twee jonge kerels de deur trachtten de forceren. Op een gegeven moment leken ze het op te geven maar uiteindelijk waagden ze nog een tweede poging. Ook deze bleek vruchteloos. De politie kwam ter plaatse en kon de twee oppakken. een van hen bleek minderjarig te zijn. De tweede deed zichzelf voor als 17-jarige maar een botscan wees uit dat hij meerderjarig was. “Mijn cliënt was op het moment van de feiten helemaal versuft. Hij had samen met zijn vriend een verfderivaat gesnoven. Het verklaart de stompzinnigheid en het amateurisme van hun inbraakpoging”, aldus zijn advocaat Eddy Cochez, die een milde straf vroeg. De rechtbank ging hier niet op in en gaf hem de gevorderde tien maanden cel.