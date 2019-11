Snelheidsremmer gesaboteerd: drempel alweer spoorloos verdwenen Bart Kerckhoven

18 november 2019

Er zijn Hallenaren die het duidelijk niet begrepen hebben op de snelheidsremmers. Op de René Deboecklaan verdween een deel van de drempel aan de Zennebrug. Die werd weggehaald waardoor chauffeurs niet meer hoeven te vertragen wanneer ze het kruispunt aan de Suikerkaai met de industriezone 3A naderen. De drempel werd er geplaatst nadat beslist werd om het verkeer vanuit de industriezone voorrang te geven door de werken aan de Zuidbrug. Het is niet de eerste keer dat een deel van de drempel verdwijnt. De snelheidsremmer bleek erg efficiënt te zijn want bestuurders moeten er heel zachtjes over rijden om de schok op te vangen. Wellicht leidde dat tot frustratie bij sommige automobilisten.