Sluipverkeer tussen Beert en Halle definitief aan banden gelegd: Halle plaatst twee tractorsluizen Bart Kerckhoven

08 juli 2019

13u25 0 Halle De aangekondigde tractorsluizen in het Halse gehucht Elbeek zijn geplaatst. Dat betekent dat het sluipverkeer tussen Beert en Halle definitief aan banden is gelegd.

In het verleden hield de politie er al controles en het gemeentebestuur van buurgemeente Pepingen liet een jaar geleden enkel nog plaatselijk verkeer toe in de Kiethomstraat, maar het mocht allemaal niet baten: een paar duizend bestuurders zoeken elke dag tussen het Pajottenland en Halle hun weg over de landelijke wegen tussen Beert en Halle. Enkele maanden geleden besliste de gemeenteraad om tractorsluizen te plaatsen en dat is nu ook gebeurd. Zowel op de Beertsestraat als de Kiethomstraat zijn hoge blokken geïnstalleerd waarover personenwagens niet meer kunnen rijden en enkel nog landbouwvoertuigen kunnen. Aan de ingang van beide straten is intussen extra signalisatie geplaatst zodat automobilisten weten dat ze zich vast rijden wanneer ze de sluiproute nemen.