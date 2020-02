Sluikstorters voortaan hard aangepakt in Halle: “Wie afval dumpt, voelt het vanaf nu stevig in de portefeuille” Bart Kerckhoven

12 februari 2020

11u08 6 Halle Sluikstorters die in Halle betrapt worden betalen voortaan minimaal vijfhonderd euro aan opruimkosten boven op een GAS-boete. Schepen van Afvalbeleid Johan Servé (sp.a) is het stijgend aantal sluikstorten beu. “Preventie alleen werkt niet en dus moeten overtreders het in hun portefeuille voelen”, zegt hij.

“De tijd van de zachte aanpak is voorbij”, aldus Servé. “Al jaren worden preventieve acties georganiseerd maar zo lossen we het sluikstortprobleem duidelijk niet op.”

De gemeenteraad van Halle keurde een nieuw belastingreglement goed waarbij de loonkost van de arbeiders tijdens het opruimen van sluikstorten verdubbeld wordt en dat met een minimum van 500 euro. “Als onze mensen dus maar enkele planken ophalen van een sluikstort, dan zal de overtreder die ze daar achtergelaten heeft meteen een gepeperde factuur krijgen van 500 euro”, legt Servé uit. “En als de opruimkosten die 500 euro overstijgen wordt natuurlijk ook de meerkost aangerekend. Dat bedrag komt boven op de GAS-boetes waarvan de bedragen door de provincie bepaald wordt.”

Halle wil meer sluikstorters betrappen zodat die harde aanpak effectief overtreders treft. “We hadden al een camera waarmee we risicolocaties in de gaten hielden en sinds de zomer van vorig jaar kwamen er nog twee camera’s bij”, zegt Servé. “We hebben een extra personeelslid aangeworven om de beelden mee te analyseren. De extra camera’s leverden al resultaat op. Vorig jaar werden er 37 vaststellingen gedaan. Maar ook de GAS-ambtenaren en de politiemensen doen vaststellingen. Zij hebben het voorbije jaar al zes sluikstorters betrapt die allemaal een proces-verbaal kregen. In totaal leverden ambtenaren, camera’s en politie samen al 121 boetes op. De boodschap is duidelijk: wie in Halle afval dumpt, kan zeker gepakt worden en riskeert veel geld kwijt te zijn.”

Toch preventie

Halle wil wel nog werk maken van preventie en neemt opnieuw deel aan de zwerfvuilactie. Ook de zwerfvuilvrijwilligers kunnen op steun blijven rekenen. “Die harde aanpak is er ook om hen te helpen”, zegt Servé. “Bijna honderd mensen gaan regelmatig op pad om overal zwerfvuil op te rapen. Maar tegelijk zien ze die sluikstorten steeds terugkeren. Wie afval dumpt, heeft geen respect voor het werk van de vrijwilligers en onze stad. Daarom willen we er alles aan doen om dat afval in het straatbeeld te verminderen.”