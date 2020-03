Sluikstorters dumpen huisafval in vuilnisbakken op straat, Halle grijpt in: “Waar het niet stopt, halen we de vuilnisbakken weg” Bart Kerckhoven

01 maart 2020

13u52 8 Halle De stad dreigt er mee om in de Sint-Rochuswijk alweer een vuilnisbak weg te nemen omdat liefst 95 procent van de inhoud bestond uit huishoudelijk afval. In Lembeek werden dan weer drie sluikstorters betrapt op camera. Er verdwijnt te veel huishoudafval in de openbare vuilnisbakken in Halle. “Het blijft een plaag”, zegt schepen van Afval Johan Servé (Sp.a). “Meestal zijn het oudere mensen die de kost van een restafvalzak willen uitsparen.”

In de Nijverheidsstraat in Halle lazen buurtbewoners enkele weken geleden een niet mis te verstane boodschap aan op één van de vuilnisbakken: ‘Geen huishoudelijk afval. Deze afvalbak wordt misbruikt. Bij verder misbruik wordt deze weggenomen.’ Het blijkt niet de eerste keer te zijn dat de stad vuilnisbakken weghaalt omdat er afval in gedumpt wordt dat er niet thuis hoort. “Daar in de buurt is er al eentje weggehaald om die reden”, aldus Servé. “De vuilnisbak die er nog staat is vooral nuttig voor de jongeren op weg naar school”, legt schepen Servé uit. “Ook pendelaars op weg naar het station kunnen er iets in gooien. Maar we stelden vast dat die vuilnisbak ook als er geen school is altijd snel vol zat. Zo kwamen we er achter dat enkele buurtbewoners er praktisch al hun huishoudafval in dumpen in kleine zakjes.”

Dinsdagavond polste gemeenteraadslid Pascal Saenen (Vlaams Belang) op de gemeenteraad bij het college ook al naar het sluikstortprobleem in Lembeek. Daar blijkt een vuilnisbak aan het station het populairste plekje te zijn om afval te dumpen. “Dat gebeurt op zondag- en woensdagavond omdat men weet dat de dag nadien het personeel van de stad de vuilbakken leegmaakt”, aldus Saenen.

Oudere mensen

Servé bevestigt dat die vuilnisbak het ‘populairst’ is. “Van half december tot half januari werden daarom de camera’s ingezet. Drie verschillende personen die verantwoordelijk waren voor alle negen sluikstorten konden gefilmd worden. Op basis van de verslagen kon de wijkagent bovendien alle drie de daders identificeren. Sindsdien is maar één inbreuk meer vastgesteld. Maar er zijn nog van die plaatsen in Halle. Zo is er ook een vuilnisbak in het centrum waar het gebeurt. Het gaat meestal om oudere mensen die zo de kostprijs van een groene restafvalzak willen uitsparen.”

De schepen benadrukt dat het juist sorteren van belang is voor de afvalverwerking. “Een deel van de verkoop van de groene restafvalzakken gaat naar de factuur voor de verwerking”, legt Servé uit. “Maar zelfs die bijdrage is niet voldoende om alle kosten te dekken. Het kan dus zeker niet dat mensen op die manier hun bijdrage vermijden. Daarom zetten we dus ook de camera’s in om hen te betrappen. Maar we kunnen onmogelijk op alle plaatsen tegelijk camerabewaking plaatsen en dus gebruiken we ook andere strategieën om dat sluikstorten te ontraden.”