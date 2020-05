Slotshow tournee Willy Sommers afgelast: ‘Mannen van de Met’ strikken hem voor nieuwe show in 2021 Bart Kerckhoven

14 mei 2020

14u02 0 Halle Het optreden van Willy Sommers in cultureel centrum ’t Vondel dat in juni zou plaats vinden is door de coronacrisis uitgesteld naar 28 april. Dat laten de Mannen van de Met weten die het concert organiseren.

2021 moet een feestjaar worden voor de Halse carnavalsgroep want de vereniging bestaat 33 jaar. De aanzet zou normaal tijdens de Foute Nacht gegeven zijn, maar ook dat feestje is al uitgesteld naar 29 mei volgend jaar. Aangezien er in juni ook nog geen sprake is van evenementen wordt ook de show van Willy Sommers verplaatst. Het gaat om de allerlaatste show van de toernee ‘Het Erfgoed van Willy Sommers’. Een nieuwe afspraak is nu gemaakt op 28 april 2021 om 20.15 in ‘t Vondel. In de plaats neemt de zanger uit Lennik volgend jaar iedereen mee naar ‘Sommers of ‘69’. Dat is de titel van zijn nieuwste album. Op ‘Sommers of ’69’ grijpt Willy terug naar zijn vroegste inspiratiebronnen: de songs die hij in het gezegende jaar 1969 coverde met The Yeats. Wie wil, kan voor de show al kaarten boeken aan 28 euro per ticket en dat via ticketsmvdm@gmail.com. Kaarten die verkocht werden voor de Erfgoedshow worden omgeruild.