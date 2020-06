Sloopwerken oud Belgacom-gebouw gestart: art-decogevel blijft bewaard in nieuw project Bart Kerckhoven

02 juni 2020

14u58 0 Halle In Halle is de sloop gestart van het oude Belgacomgebouw aan de Arkenvest. Projectontwikkelaar CAAAP zal er in de plaats een nieuw woonproject realiseren. De oude art-decogevel blijft wel bewaard in het nieuwe project.



Eind mei begon al de ontmanteling van de het gebouw en nu is ook de graafmachine gearriveerd voor de grote sloopwerken. CAAAP zal er een wooncomplex bouwen dat 23 appartementen zal tellen. Op het gelijkvloers is er ook plaats voor drie winkel- en kantoorruimtes. De appartementen worden een mix van één-, twee- en drie slaapkamerappartementen en penthouses. De oppervlakten gaan tot 154 vierkante meter.

De art-decogevel van het oude gebouw op de hoek van de Basiliekstraat en de Arkenvest blijft wel bewaard omdat die beschermd is. Het complex dateert van na de Tweede Wereldoorlog en werd gebouwd door de PTT, de voorloper van Belgacom. De telefooncentrales van toen namen enorm veel plaats in, met alle verdeel- en transmissieapparatuur. Later is de analoge centrale vervangen door digitale apparatuur, waardoor de technische ruimte die vereist was in de loop der jaren ook veel kleiner werd. Omdat Belgacom toch geen bestemming meer had voor het gebouw werd het enkele jaren geleden verkocht aan ontwikkelaar CAAAP. De voorbije jaren werd het af en toe wel nog gebruikt door de mensen van Pand 356 die er culturele activiteiten in organiseerden.