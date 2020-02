Sloeberbos opent pop-up kinderdagverblijf in Centrum Van Koekenbeek Bart Kerckhoven

17 februari 2020

18u15 0 Halle Kinderdagverblijf Sloeberbos vangt voortaan ook kindjes op in het assistentiewoningencomplex Van Koekenbeek langs de August Demaeghtlaan. De ontbijtzaal op de eerste verdieping wordt een jaar lang het speelparadijs van vijftien kindjes.

Sloeberbos is een kinderdagverblijf van Solidariteit voor het Gezin. Vandaag worden er alle kindjes opgevangen in de containers aan het Kaaskot maar eind 2017 kreeg de organisatie te horen dat het kon uitbreiden met zeventien plaatsen. “Twee van die plaatsen werden meteen ingevuld op de huidige locatie”, vertelt schepen van Jeugd Dieuwertje Poté (CD&V). “Maar om ook de andere vijftien plaatsen in te vullen moest een nieuwbouw gerealiseerd worden. Dat project liep vertraging op en daardoor riskeerde Solidariteit voor het Gezin de vijftien plaatsen te verliezen. Vandaag is er al zo'n groot tekort aan kinderopvang in de stad dat we dit niet konden laten gebeuren. Daarom stellen we tot eind januari 2021 de ruimte in Van Koekenbeek ter beschikking.” Begin 2021 is dan het nieuwe kinderdagverblijf op de Cypriaan Verhavertstraat klaar.

De stad wil intussen bij de Vlaamse overheid pleiten voor meer steun om extra kinderopvang te realiseren. “Het blijft een prioriteit in onze meerjarenplanning”, zegt Poté. “We starten een vernieuwd loket kinderopvang op om de nood echt in kaart te brengen. Onze eigen crèche ’t Pagadderke wordt geoptimaliseerd en in samenwerking met Woonpunt Zennevallei zullen we nog twee nieuwe kinderdagverblijven openen. Maar de nood blijft dus hoog.”