Slachtoffer (65) dodelijk arbeidsongeval was met pensioen, maar sprong nog een weekje bij Tom Vierendeels

14 juli 2020

17u33 0 Halle De man die maandagnamiddag om het leven kwam bij een ongeval op een werf in Halle bleek een gepensioneerde te zijn die voor zijn baas nog een week kwam meehelpen. Het 65-jarige slachtoffer kwam onder een vrachtwagen terecht toen die achterwaarts aan het manoeuvreren was.

Het ongeval gebeurde rond 14 uur op de werf van het project Hoogland tussen de Bergense- en Edingensesteenweg waar appartementsgebouwen en woningen gebouwd worden. “Een vrachtwagen voerde op de werf grond af en aan”, legt dienstdoende arbeidsauditeur Halle-Vilvoorde Martin Van den Bossche uit. De chauffeur pikte de uitgegraven grond net voor het al gebouwde appartementsgebouw op en deponeerde die aan de overkant van de aangelegde asfaltweg. “De grond was net gedeponeerd waardoor de vrachtwagen leeg was en de chauffeur reed vervolgens achterwaarts richting de kraan om opnieuw gevuld te worden.” Maar bij dat achteruit rijden op de weg liep het dus helaas fout. “Om een tot nu toe onbekende reden is het slachtoffer onder de vrachtwagen terechtgekomen. Het arbeidsauditoraat Halle-Vilvoorde en de sociale inspectiedienst Toezicht Welzijn op het Werk onderzoeken de zaak.”

Uit goede bron werd vernomen dat het slachtoffer met twee collega’s aan het werk was om reclamezeilen op de hekken te plaatsen. De twee collega’s bevonden zich aan de Edingensesteenweg toen het ongeval gebeurde. Het slachtoffer zelf, een 65-jarige man, had 36 jaar voor de firma gewerkt en ging in maart op pensioen. Door de goede verstandhouding met zijn voormalige werkgever en door omstandigheden werd hem gevraagd bij te springen door middel van een interimcontract voor een week. De chauffeur die betrokken was bij het ongeval, naar verluidt één van meest bekwame en ervaren chauffeurs van firma die de grondwerken uitvoert, was enorm aangeslagen door het ongeval.