Skaters leven zich meteen uit na heropening van skatepark De Bres Bart Kerckhoven

24 mei 2020

De skaters in Halle houden van hun skatepark. Dat bleek zondag toen het park aan sportcomplex De Bres voor het eerst sinds de uitbraak van de corona-epidemie opnieuw de deuren opende. Meteen vonden verschillende skaters de weg terug naar hun trekpleister maar ook jongeren met steps en fietsen zakten af naar hun vaste plek. De voorbije weken trokken de skaters onder andere naar het plein aan Sportoase Hallebad om hun trucjes te oefenen. Een toezichter houdt voorlopig wel alles in de gaten. Er worden twintig bezoekers tegelijk toegelaten. Mondmaskers zijn niet verplicht maar er werd wel gevraagd om afstand te houden. Voorlopig is het park beperkt open wanneer er toezicht is.



