Skatepark De Bres heropent zondag: deze regels moeten skaters in coronatijden volgen Bart Kerckhoven

22 mei 2020

09u14 1 Halle Het skatepark aan sportcomplex De Bres in Halle heropent op zondag 24 mei. Het park was sinds de start van de coronacrisis gesloten. Er worden wel extra maatregelen getroffen zodat iedereen veilig kan skaten.

De Nationale Veiligheidsraad kondigde eerder deze week aan dat skateparken onder voorwaarden opnieuw open konden en de voorbije dagen werd door de stad een plan uitgewerkt zodat skaten ook in het Halse skatepark opnieuw mogelijk is.

Er zijn wel extra regels. Wie wil skaten in het park moet zich aanmelden bij een toezichter en naam en telefoonnummer achterlaten zodat eventuele ‘contact tracing’ nadien mogelijk is.

Er mogen maximum twintig skaters tegelijk in het skatepark en daar zal de toezichter over waken. Als het te druk is en er een wachtrij ontstaat wordt het skaten beperkt tot 2 uur per persoon zodat iedereen de kans heeft om te skaten. Rondhangen met vrienden mag niet. Wie afzakt naar het skatepark doet dat dus om te skaten. Natuurlijk wordt er ook gevraagd om de afstand van 1,5 meter van elkaar te houden en vooral geen materiaal uit te wisselen. Skaten kan ook enkel als er toezicht is en dat is voorlopig op dinsdag van 13 uur tot 20 uur, op donderdag van 13 uur tot 20 uur en op zondag van 13 uur tot 20 uur.