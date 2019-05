Skallyfest gaat #ardt: Fleddy Melculy headliner op tweede editie van alternatief muziekfestival Bart Kerckhoven

27 mei 2019

11u16 9 Halle Skallyfest is op zaterdag 1 juni aan een tweede editie toe en strikte Fleddy Melculy als headliner. De groep speelt een thuismatch en viert op het festival zelfs de verjaardag van één van de bandleden. Niet alleen metalheads maar ook punkers en hiphoppers komen aan hun trekken.

Vorig jaar werd Skallyfest voor het eerst georganiseerd en lokte het festival met een eigenzinnige line-up meer dan vierhonderd toeschouwers. De groep vrienden achter het evenement besloot dan ook al snel om plannen te smeden voor een tweede editie. Dit keer wordt uitgeweken naar de campus Vondel van het Heilig Hart&College. Zo kan het festivalterrein wat comfortabeler ingericht worden. Dit jaar werd ook extra geïnvesteerd in de eetstand. Maar de muziekgroepen zijn natuurlijk de trekkers van het evenement. Punkrockers kunnen genieten van optredens van Big Fat Toddlers en Jerk Beefy. Lost From The Start serveert een dosis poppunk en The Progerians laten het publiek kennis maken met suicide metal. Nadien mogen de hiphoppers van de Grafgravers het podium op. De Halse metaltrots Fleddy Melculy heeft beloofd om nadien een stevig optreden neer te zetten voor de tributeband Beastie Boys Undercover het festival afsluit. Pascal Braeckman praat de optredens aan elkaar en tussendoor leggen de mannen van Discobejaard plaatjes op. Het festival start om 14 uur. Kaarten kosten 10 euro in voorverkoop en 15 euro aan de kassa. Meer informatie is hier te vinden.