SK Pepingen-Halle ziet huurprijs Lamme Guiche-stadion verviervoudigen: “We voelen ons gegijzeld in dit dossier” Bart Kerckhoven

02 oktober 2019

07u30 0 Halle Voetbalclub SK Pepingen-Halle zal nog niet meteen terugkeren naar het Lamme Guiche-stadion. Uitbater CVBA Koninklijke Sportclub Halle zal namelijk de huurprijs met liefst 400 procent optrekken nadat er werken gebeurden om het stadion opnieuw brandveilig te krijgen

“Een dergelijke verhoging weegt niet alleen ernstig door op het budget van de club, ze gaat ook voorbij aan het initiële opzet van de stad”, aldus voorzitter Roger Deridder en bestuurslid Luc Verdood in een persbericht. Het stadsbestuur kocht een tiental jaar geleden de terreinen aan vanuit het stadsbudget om de CVBA toe te laten de installaties op te knappen en de Hallenaar een goede voetbalinfrastructuur aan te bieden. In ruil betaalt de CVBA één symbolische euro per jaar aan de stadskas. Het is het gebrekkige onderhoud en slechte uitbating dat leidde tot het negatieve brandweerrapport. De gemaakte kosten nu via een ridicuul opgetrokken huur verhalen op de club komt bij SK Pepingen-Halle komt hoogst onfair over. De club voelt zich echt gegijzeld in dit dossier.”

De voetbalclub bracht het stadsbestuur op de hoogte van de verhoging van de huurprijs met de vraag om een oplossing te zoeken voor het probleem maar volgens SK Pepingen-Halle volgde er nog geen officieel antwoord.