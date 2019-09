SK Pepingen-Halle kan opnieuw voetballen op Lamme Guiche Bart Kerckhoven

27 september 2019

Er mag opnieuw gevoetbald worden op Lamme Guiche, de thuisbasis van SK Pepingen-Halle. Het stadion werd eerder dit jaar nog gesloten door de burgemeester na een negatief brandweerverslag.

Er bleek toen onder andere elektrocutiegevaar in de kantine en de oude staantribune was niet meer veilig volgens de brandweer. SK Pepingen-Halle week daarom uit naar het stadion in Pepingen.

De mensen van De CVBA Koninklijke Halse Sportclub die het stadion in erfpacht hebben van de stad deden intussen de nodige investeringen. De staantribune werd verstevigd en in de kantine werden ook in de keuken de nodige aanpassingen gedaan. Uiteindelijke maakte de brandweer begin september een positief verslag op waardoor alles opnieuw is vrijgegeven.