SK Pepingen-Halle en KHO Huizingen werken nauw samen voor jeugdopleiding

22 april 2020

Voetbalclubs SK Pepingen-Halle en KHO Huizingen gaan nauw samenwerken voor hun jeugdwerking. Trainers kunnen onder andere samen opgeleid worden. "Van een fusie is geen sprake", benadrukken beide clubs.

SK Pepingen-Halle is actief met zijn jeugd op interprovinciaal niveau en KHO Huizingen op provinciaal niveau van Voetbal Vlaanderen. “Beide clubs hebben de handen in elkaar geslagen voor een nauwe samenwerking van hun jeugdwerking om zo een totaalaanbod te kunnen bieden aan spelers uit de Zennevallei en het Pajottenland. Zij willen samen zowel op regionaal, provinciaal als interprovinciaal voetbalvlak een vooraanstaande rol blijven spelen”, laten beide clubs weten in een persbericht. “Deze samenwerking van hun jeugdwerkingen betekent geen fusie tussen de twee clubs. Beide clubs blijven actief op hun locaties, met behoud van het aantal jeugdploegen en onder hun gekende clubnamen.

De trainers van de clubs zullen wel dezelfde visie meekrijgen en er zullen samen bijscholingsmomenten georganiseerd worden. “SK Halle-Pepingen en KHO Huizingen willen voortrekkers worden in de streek en ijveren voor een positieve en constructieve onderlinge samenwerking tussen clubs”, besluiten ze.