SK Pepingen-Halle bouwt nieuw stadion: “Geen toekomst meer op Lamme Guiche” Bart Kerckhoven

06 juli 2020

11u29 5 Halle SK Pepingen-Halle zal nooit meer spelen in het legendarische Lamme Guiche-stadion. De club bouwt een nieuw stadion op Kruisveld in Halle. De eerste werken zijn gestart. “Op Lamme Guiche is er geen toekomst meer voor ons”, zegt de nieuwe voorzitter Hans Vanderheyden. “Maar het is wel belangrijk dat de Hallenaren hun ploeg in eigen stad aan het werk kunnen zien.”

SK Pepingen-Halle speelde in februari vorig jaar voor het laatst in het Lamme Guiche-stadion. De brandweer keurde het stadion toen af na een vernietigende inspectie. In de kantine was er gevaar voor elektrocutie en de oude staantribune stond zo goed als op instorten. Sindsdien week de fusieclub uit naar het stadion aan Vroembos in Pepingen.

De CVBA Koninklijke Sportclub Halle die het stadion in Halle in erfpacht heeft van de stad liet later werken uitvoeren om alles brandveilig te krijgen maar besloot om SK Pepingen-Halle ook vier keer zoveel huur te laten betalen. Daar paste de club die uitkomt in de tweede amateurklasse voor.

We willen een klein en gezellig stadionnetje. We zijn een club uit tweede amateur en willen niet naast onze schoenen lopen. We voorzien een tribune voor 250 tot 300 toeschouwers. Rond het voetbalveld zal er verder nog plaats zijn voor twee- tot drieduizend voetbalfans. Hans Vanderheyden, voorzitter SK Pepingen-Halle

Intussen heeft de club uitzicht op een nieuw stadion op Kruisveld aan de andere kant van de stad. Langs de Eugène Ysayestraat heeft de stad al enkele jaren sportvelden ingericht waar ook de jeugd van de voetbalclub thuis is. En daar wordt dus een nieuw thuisbasis opgetrokken. De eerste werken zijn gestart. “We willen een klein en gezellig stadionnetje”, legt voorzitter Hans Vanderheyden uit. “We zijn een club uit tweede amateur en willen niet naast onze schoenen lopen. We voorzien een tribune voor 250 tot 300 toeschouwers. Rond het voetbalveld zal er verder nog plaats zijn voor twee- tot drieduizend voetbalfans. Er zal ook een nieuwe kantine gebouwd worden; Vandaag is er al een kleine kantine op Kruisveld maar dat is niet meer dan een container. Als club wil je de supporters en de bezoekers toch ontvangen in een kantine met meer comfort.”

Nood aan structurele oplossing

De club krijgt van de stad alvast steun. Zo zal het de kantine via een opstalrecht kunnen uitbaten. “We hebben dit natuurlijk goed doorgepraat met het stadsbestuur”, zegt Vanderheyden. “Voor sommigen mag dit nieuws als een verrassing komen maar we werken toch al een jaar aan dit project. We hebben nood aan een structurele oplossing maar voetballen in het Lamme Guiche-stadion waar de huurprijs plots verviervoudigd werd door de CVBA is geen optie meer.”

De jeugd blijft welkom op Kruisveld. “Ze worden zeker niet weggedrumd door de eerste ploeg”, benadrukt Vanderheyden. “Zowel op Kruisveld maar ook aan Vroembos in Pepingen zullen ze op goede terreinen kunnen spelen en trainen. We beschikken op beide locaties over heel goede infrastructuur. Alles alles goed gaat beschikken we in Pepingen binnenkort over een nieuw synthetisch veld. Welke club kan zeggen dat de spelers er op twee synthetische velden kunnen voetballen?”

SK Pepingen-Halle wil zelf heel wat budget ophalen bij de voetbalfans om alles te realiseren. “We willen een crowdfundingcampagne opstarten”, zegt Vanderheyden. “We hopen dat onze achterban enthousiast zal reageren. We vinden het bovendien wel belangrijk dat we in Halle blijven spelen. De voorbije maanden voelden we tocht dat heel wat inwoners het spijtig vonden dat de eerste ploeg niet meer in de stad speelde. Daarom zijn we blij dat we ons nieuwe stadion op Kruisveld kunnen uitbouwen.”

Wanneer alles klaar zal zijn is nog niet duidelijk. De eerste wedstrijden van het nieuwe seizoen worden door de eerste ploeg gewoon verder afgewerkt in Pepingen.