Sint-Rochusfeesten in grootste woonwijk van Halle herleven: “Rommelmarkt is de grote trekker geworden” Bart Kerckhoven

08 augustus 2019

15u53 0 Halle De hoogdagen van de braderie op Sint-Rochus zijn al enkele jaren voorbij maar de vzw Maspoe blaast het evenement nieuw leven in. Met de Sint-Rochusfeesten is nu een succesvolle doorstart gemaakt. “Er zijn al even veel standhouders ingeschreven dan er vorig jaar op het parcours stonden”, zegt Kim Barbé van Maspoe. “Ooit hopen we zelfs opnieuw een heel weekend te kunnen feesten in de Sint-Rochuswijk.”

De braderie van Sint-Rochus was decennialang samen met de braderie in het centrum een vast koopjesevenement op de Halse kalender. Het feest ontstond er toen de Sint-Rochusstraat nog een echte winkelstraat was. Dat de braderie in de grootste woonwijk van Halle samenviel met de viering van de patroonheilige lag ook voor de hand. Vandaag zijn heel wat handelaars verdwenen en zo ging het ook bergaf met de braderie. De Verenigde Handelaars van Halle schakelden daarom de vzw Maspoe in om de braderie te ‘reanimeren’. “Er zit nog steeds heel wat potentieel in dit evenement”, zegt Kim Barbé van Maspoe. “We merken dat aan de belangstelling. De Sint-Rochusfeesten zijn dan wel geen echte koopjesbraderie meer maar ze lokken toch nog volk. De rommelmarkt is een echte trekker geworden maar we vinden ook heel wat marktkramers die graag naar Halle afzakken Elk jaar groeien onze feesten en dit jaar hebben we nu al even veel standhouders ingeschreven dan er vorig jaar stonden. Het parcours is uitgestippeld van de Sint-Rochusstraat tot de Leopold Deboeckstraat maar we nemen ook een groot deel van het Stationsplein in met kermisattracties. Stadsradio Halle zet er ook een podium en laat er de hele dag door artiesten optreden.”

Ook elders op Sint-Rochus worden optredens georganiseerd. Zo zal Joe Daily tussen café Den 21 en Drukal. “We zetten zelf nog een standje buiten met wat cava, wijn of jenever”, zegt Claude Soutaer van Drukal. “Mensen kunnen hier ook t-shirts laten bedrukken. Het is leuk dat er in de straat nog eens wat georganiseerd wordt. Het klopt dat hier minder winkels zijn dan vroeger maar dat betekent niet dat we dan maar helemaal niets meer moeten doen. Tussen Den 21 en Drukal zal er alvast twintig meter ambiance te vinden zijn.” (lacht)

Ook aan het kruispunt met de Biezeweide wordt muziek voorzien zodat het bovenste stukje Sint-Rochusstraat ook weer wat aantrekkelijker wordt tijdens de feesten. “Ik ben blij dat verschillende handelaars in de straat zelf meedoen”, zegt Kim. “Daarom vonden we het belangrijk om wat extra animatie te voorzien op de hele straat. Ook de plaatselijke verenigingen zullen standjes uitbaten. Zo worden de Sint-Rochusfeesten stilletjes aan opnieuw het feest van vroeger. We willen ooit opnieuw er een feestweekend van maken en de nieuwe belangstelling zorgt ervoor dat we daar graag eens over nadenken.”

Voor het zover is kan iedereen alvast op zaterdag 17 augustus de braderie en rommelmarkt meepikken in de Sint-Rochuswijk.