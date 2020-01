Siebren Portaels nieuwe voorzitter van Jong N-VA Halle: “Plezier maken wordt soms vergeten in de politiek” Bart Kerckhoven

09 januari 2020

11u02 0

Siebren Portaels werd verkozen tot voorzitter van Jong N-VA Halle. De afdeling bestaat intussen twee jaar en Portaels was tot voor kort penningmeester. “We hadden destijds het gevoel dat de drempel tussen jongeren en de ervaren politici te groot was waardoor enkele goede, vernieuwende ideeën en bekommernissen van de jeugd niet tot bij de juiste personen terechtkwamen”, vertelt Portaels over de oprichting. “Ondertussen is die kloof verkleind en zetelen zelfs enkele gemeenteraadsleden in de jongerenafdeling.” De ploeg wil deelnemen aan heel wat activiteiten in en rond Halle. “We willen samen plezier blijven maken en werken als team”, benadrukt Portaels. “Dat wordt soms vergeten in de politiek.”

