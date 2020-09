Siebe Roesems kan echt aan het seizoen beginnen Erik Vandeweyer

12u00 0 Halle Siebe Roesems had zich zijn debuut bij de beloften helemaal anders voorgesteld. Door allerlei omstandigheden begint hij nu pas echt aan zijn nieuwe campagne. Zondag zet de Hallenaar aan in Lommel, daags nadien in Nieuwkerken-Waas. Volgende week staat dan de eerste interclub op het programma.

Deze winter stapte Siebe Roesems over van de juniores van Cureghem naar de beloften van EFC. “Die transfer is een voltreffer. Samen met Lotto-Soudal U23 en Home Solution behoort EFC tot de absolute beloftentop in ons land. Vorige zondag nam ik deel aan de Nationale Testtijdrit Memorial Igor Decraene. De drie ploegleiders waren allemaal present. De fietsen en de rollen stonden voor eenieder klaar. Ik ben dat niet gewoon. Je merkt dat EFC veel standing heeft en dat motiveert me.”

Zot doen

Hoe heeft Siebe Roesems de coronaperiode beleefd? “In het begin heb ik een paar keer zot gedaan door mee te trainen met Remco Evenepoel. Toen hij 300 kilometer trainde, nam ik er 200 voor mijn rekening. Normaal zou ik met hem ook een aantal keren de Muur beklommen hebben, maar hij veranderde in laatste instantie zijn programma. Het was wel een amusante periode. Ik ben de voorbije jaren bevriend geraakt met Remco. We hebben één jaar samen gekoerst. Op training kwamen we elkaar ook al eens tegen. Bovendien kennen mijn opa en papa zijn familie goed. De voorbije dagen heb ik hem al bezocht. Ik hoop dat hij snel weer de oude is. Nadien heb ik wel wat last gehad van de achillespees. Ik had nieuwe zolen nodig, omdat mijn voet wat naar binnen zakt. Van een dipje was echter nauwelijks sprake.”

Hoewel er al twee maand gekoerst wordt, trad Siebe Roesems nauwelijks in actie. “Voor corona heb ik één kermiskoers gereden in Vollezele. In de gietende regen finishte ik in het peloton. Nadien lag ik dus stil. Na de herneming was er een kleine koers in een nevenbond en de tijdrit in Waregem. In juni kwam ik ook eens ten val en een andere keer reed ik lek. Als je alles optelt, merk je inderdaad dat ik dit weekend quasi voor een vuurdoop sta. (lacht) Volgende week is er dan de interclub in het Franse Blegny. Daar krijgen we een parcours van 167 kilometer voorgeschoteld.”