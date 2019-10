Serviceclub Ronde Tafel Halle schenkt mooi bedrag aan goede doel Bart Kerckhoven

25 oktober 2019

De vzw Begeleid Wonen Pajottenland kreeg van serviceclub Ronde Tafel Halle een mooie cheque van 1.000 euro. “Ieder jaar gaan we als Ronde Tafel Halle op zoek naar goede doelen waar we ons een jaar lang volledig voor inzetten en steunen”, klinkt het bij de club. “Als jonge mannen proberen we zoveel mogelijk lokale initiatieven te steunen en zo onze bijdrage te leveren aan de maatschappij en betrokkenheid tot deze prachtige streek. Begeleid Wonen Pajottenland heeft een sterk lokaal karakter met de lokale bevolking als doelpubliek en dat is onze samenleving.