Servaisacademie houdt voor het eerst opendeurdag Bart Kerckhoven

06 september 2019

De Servaisacademie voor Muziek, Woord en Dans organiseert op zaterdag 7 september voor de eerste keer een opendeurdag. Iedereen die kennis wil maken met de academie is er welkom. De academie zet de deuren open van 10 uur tot 13 uur. Leerlingen en leerkrachten tonen dan de verschillende instrumenten die je in de academie kan bespelen. Wie liever danst of acteert kan deelnemen aan verschillende workshops. Doorlopend kan je op het Kardinaal Cardijnplein voor de academie genieten van optredens en een drankje. Inschrijven kan nog tot en met 28 september. Op weekdagen is dat van 14 uur tot 19 uur en op zaterdagen van 9 uur tot 13 uur op het secretariaat van de academie.