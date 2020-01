Seniorenprinsenpaar François (67) en Ida (67) mogen zich bewijzen: “Er is niets plezanter dan samen carnaval vieren” Bart Kerckhoven

16 januari 2020

13u02 3 Halle François Merckx en Ida Denblinden kijken uit naar Carnaval Halle, want dan beleven zij in maart alles op de eerste rij als seniorenprinsenpaar. Het koppel was jarenlang lid van de carnavalsgroep De Boerkes, maar door gezondheidsproblemen moesten ze afhaken.

“Maar het blijft toch kriebelen”, vertelt het koppel. “Carnaval is samen vieren en ambiance maken. Er is eigenlijk niets zo plezant.” De Orde van Senioren zal nu, zoals elk jaar, het kandidaat-Seniorenprinsenpaar testen en hen ludieke opdrachten opleggen.

Op zaterdag 8 februari moeten François en Ida die uitvoeren. Ze mogen zich die dag alvast verkleed als Nicole en Hugo aandienen. Hun lied ‘Goeiemorgen’ zullen ze dan in het Algemeen Nederlands en in het Antwerps moeten zingen. Dat is dan nog maar het begin van een knotsgekke dag.

De show-avond in Zaal Lindegroen is het hoogtepunt op 8 februari. Het vorige Seniorenprinsenpaar wordt dan opgenomen in de orde en er zijn optredens van de Halse Dansmariekes, Prins John en Yves Segers. De deuren van Lindegroen gaan open om 19 uur en kaarten kosten 10 euro.

