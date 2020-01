Secundaire scholen in de Zennevallei kiezen opnieuw voor digitale inschrijvingen Bart Kerckhoven

02 januari 2020

13u35 6 Halle Ook dit jaar hoeven ouders niet te kamperen aan de poorten van de secundaire scholen in de Zennevallei. De zeven onderwijsinstellingen kiezen opnieuw voor een digitaal aanmeldsysteem voor de inschrijvingen van nieuwe leerlingen.

Vorig jaar werd het digitaal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs voor het eerst gebruikt. Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) besliste in oktober om het digitaal inschrijven niet meer op te leggen aan de scholen maar 66 scholen in Vlaams-Brabant en Mechelen sloten een samenwerkingsverband.

Ook de zeven secundaire scholen in Halle, Beersel en Sint-Genesius-Rode sloten zich aan. Het gaat om het Sancta Maria Instituut in Lembeek, de Middenschool van het GO! in Halle, het GO! Technisch Atheneum in Halle, het Heilig Hart&College in Halle en het Don Bosco Instituut in Halle. Ook het Sint-Victorinstituut in Beersel en het Onze-Lieve-Vrouwinstituut in Sint-Genesius-Rode zijn aangesloten in het systeem. “Met de sterke samenwerking tussen de scholen komt er nu ook een einde aan dubbele inschrijvingen en artificiële wachtlijsten en de bijhorende chaos en stress”, klinkt het. “Het is de eerste keer dat zoveel scholen over zo een grote regio samenwerken om digitaal aan te melden. Ouders zullen nog heel gemakkelijk scholen uit hun directe omgeving kunnen selecteren en in de informatiebrochures zullen ze vooral informatie vinden over de dichtstbijzijnde scholen. Het programma om de leerlingen te selecteren houdt in de eerste plaats rekening met de voorkeur. Bovendien is het systeem eenvoudig aan scholen en ouders uit te leggen.”

Op de site www.secundair-aanmelden.be is alle informatie te vinden over de inschrijvingen. Vanaf 14 januari worden ook infoavonden georganiseerd in Beersel, Gooik, Halle en Sint-Pieters-Leeuw om de ouders te helpen. Wie twijfelt over de keuzes heeft wel nog even tijd want de procedure om aan te melden start pas eind maart.