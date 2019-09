Schoolkinderen juichen Bevrijdingscolonne enthousiast toe bij intocht in Halle Bart Kerckhoven

14u37 0 Halle De Bevrijdingscolonne is maandagnamiddag via het Lembeekse gehucht Hondzocht de stad Halle binnengereden. Het is de eerste halte in Vlaanderen van de indrukwekkende stoet legervoertuigen waarmee Defensie de vijfenzeventigste verjaardag van de bevrijding herdenkt.

Oude en nieuwe legervoertuigen zijn vanaf 15.30 uur deze namiddag te bewonderen op de campus van Don Bosco Halle en op de Welkomstlaan. De Bevrijdingscolonne volgt de route die de Geallieerden in 1944 volgden toen ze destijds in september ons land bevrijden van de Duitse bezetter. In Lembeek wachtten meer dan tachtig leerlingen van basisschool De Klim-Op de soldaten op. Ze zwaaiden met Britse, Canadese en Belgische vlagjes en wierpen ook bloemen naar de voertuigen net zoals de mensen dat 75 jaar geleden deden toen de soldaten Halle bevrijden. “Het leeft toch bij de kinderen”, zegt leerkracht Jens Merckaert. “Eind vorig jaar werd er in de klas al samen met leden van de oudstrijdersverenigingen les gegeven over de Tweede Wereldoorlog. Vandaag op de eerste schooldag hebben we er alles aan gedaan om de doortocht te tonen aan de kinderen. Voor hen blijven dat natuurlijk indrukwekkende voertuigen.” Nog de hele namiddag en avond kunnen de voertuigen dus bewonderd worden op de Welkomstlaan en de campus Don Bosco. ’s Avonds zijn er nog herdenkingsplechtigheden in het centrum van de stad. Vanaf 19 uur starten die activiteiten. Onder andere het muziekkorps van de Welsh Guards zal daarbij aanwezig zijn.