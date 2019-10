Scholieren GO! TA lopen avonturenloop in eigen gebouwen voor Rode Neuzendag Bart Kerckhoven

25 oktober 2019

14u24 0

De leerlingen het GO! Technisch Atheneum gaan sportief de herfstvakantie in want vrijdagnamiddag liepen ze een trail in hun eigen schoolgebouwen. In de voormiddag vonden er workshops plaats onder het thema ‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’. Nadien volgde dan de avonturenloop waarbij de leerlingen de school verkenden. Dat klinkt misschien eigenaardig maar de zachte sector kent niet echt de werkplaatsen van de harde sector, de beroepsleerlingen kennen dan weer niet alle didactische ruimtes van de technische leerlingen en omgekeerd. En dus klommen de leerlingen plots door de ramen en trokken ze spurtjes door de lokalen. De opbrengst van de trail gaat naar Rode Neuzendag.