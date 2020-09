Scholen in Halle, Sint-Pieters-Leeuw en Kester bundelen krachten in scholengemeenschap Sirius Bart Kerckhoven

29 september 2020

13u58 8 Halle Zes scholen uit Halle, Kester en Sint-Pieters-Leeuw behoren voortaan tot de scholengemeenschap Sirius. De nieuwe naam en het logo werden voorgesteld. De inspiratie werd gevonden binnen de schoolmuren.

De Ave Maria Basisschool Vlezenbeek, Vrije Basisschool Don Bosco Sint-Pieters-Leeuw, Vrije Basisschool Don Bosco Halle, Vrije Kleuterschool en lagere school Sancta Maria Lembeek, Dorpsschool Kester en het Buitengewoon Lager Onderwijs Don Bosco Halle bundelen voortaan de krachten in de scholengemeenschap Sirius. Die naam werd niet zomaar gekozen. “Juf Sofie van de Ave Maria Basisschool van Vlezenbeek deed dat voorstel”, zegt directeur Veerle Seré van de scholengemeenschap Sirius. “Eén van onze overkoepelende doelen is om elk kind te laten schitteren in zijn talenten, net als Sirius die de helderste ster aan de sterrenhemel is.”

(Lees verder onder de foto)

Ook voor het logo werd op een school naar inspiratie gezocht. “Leerkracht Catherine De Ganseman begeleidde haar leerlingen van het zesde jaar Multimedia van Don Bosco Halle om een passend logo te bedenken. We kozen voor het logo, ontworpen door leerling Roderic Nòbrega da Silva, waarbij het opzet van onze scholengemeenschap duidelijk tot uiting komt.”

Eigen identiteit

In de scholengemeenschap Sirius zullen de onderwijsinstellingen hun eigen identiteit behouden. “Samen gaan ze voor kwaliteitsvol onderwijs in de regio, waarbij iedere school zijn eigenheid en pedagogisch project behoudt”, aldus Seré. “De scholen moeten geen kopie worden van elkaar, maar juist vanuit hun eigen inkleuring moeten ze onderwijs en opvoeding geven aan de kinderen die hen zijn toevertrouwd. De scholen willen elkaar op verschillende niveaus inspireren, informeren en thema’s uitwisselen om de eigen lokale werking te versterken, om eigen ontwikkelde documenten te verfijnen of om nieuwe te ontwikkelen indien dit de schoolwerking ten goede komt.”