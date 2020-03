Exclusief voor abonnees Schlagerzanger Yves Segers (48) in lockdown: “Ik geef huiskamerconcerten om sociaal contact te behouden” Amber Gys

31 maart 2020

15u45 1 Halle Schlagerzanger Yves Segers zit zoals vele andere Vlamingen in quarantaine. Maar zelfs in quarantaine blijft hij bezig met zingen en entertainen. "Dankzij de huiskamerconcerten kan ik toch wat sociaal contact behouden, al is dat niet hetzelfde dan een écht concert natuurlijk." Benieuwd hoe andere Bekende Vlamingen de lockdown beleven? Een overzicht vind je hier

Wat zou je op een normale dag gedaan hebben?

Meestal ben ik op de baan onderweg naar mijn optredens of concerten. Als ik eens een dag niets te doen heb, dan ben ik thuis wel aan het één of ander bezig. Ik heb een tijd geleden even een dipje gehad van al die optredens want het was een periode heel druk. Nu ik het niet meer kan en mag doen, mis ik dat drukke leven opnieuw. Normaal zou ik rond deze periode op het Schlagerfestival hebben gestaan maar logischerwijze werd dat afgelast.

Blijf je dan nog steeds bezig met zingen en muziek maken?

Ik probeer om de twee weken op zaterdag een huiskamerconcert te geven. Tot nu toe heb ik het al twee maal gedaan en heb meer dan 19.000 kijkers gehad. Dat heeft mij toch heel hard doen schrikken, want ik ben natuurlijk maar een ‘kleine’ schlagerzanger. Het doet achteraf gezien wel goed om alle positieve reacties te lezen. Voor veel artiesten is het nu op de tanden bijten omdat ze geen inkomen meer hebben en dit geeft toch nog een sprankeltje hoop dat ze mij niet vergeten zijn, gelukkig hebt ik wat gespaard (lacht).

Waar houden jij en je partner zich nu mee bezig tijdens de vrije tijd in quarantaine?

Ik en mijn echtgenoot Tom blijven in ons kot zoals afgesproken. We proberen ons nu wat bezig te houden met de grote kuis of met dingen waar we anders geen tijd voor hebben. De tv staat ook heel veel op, meer dan op een normale dag. Ik kijk heel graag Engelse detectiveseries en Amerikaanse series, daar zijn er meer dan genoeg van om mijn tijd op te vullen. Tom daarentegen gaat nog werken in woonzorgcentrum De Bron in Zottegem als kok. Hij maakt er nog steeds het eten voor de mensen klaar. Verbazend genoeg is hij ook volop aan het fitnessen geslagen van thuis uit. We hebben wat spullen en toestellen gekocht via het internet zodat hij zich kan uitleven, maar enkele pakketjes laten nu toch al heel lang op zich wachten...

Voor veel artiesten is het nu op de tanden bijten omdat ze geen inkomen meer hebben en dit geeft toch nog een sprankeltje hoop dat ze mij niet vergeten zijn Yves Segers

Wat is het eerste dat je gaat doen als de quarantaine voorbij is?

Het allereerste wat we gaan doen is op restaurant gaan! Tom en ik eten allebei heel graag en dat is iets wat we nu echt moeten missen. We blijven wel de Vlaamse handelaars steunen aangezien we op regelmatige basis eten bestellen, zo dragen wij ook ons steentje bij. Toch zou ik niet liever hebben dat ik terug op het podium kan staan. Die huiskamerconcerten zijn heel leuk en geeft me heel veel voldoening, maar dat is niet hetzelfde dan een écht concert. Ik mis het sociaal contact met de mensen enorm, ook het applaus en de mensen die meezingen mis ik heel erg.

Denk je dat corona ook iets positiefs teweegbrengt?

Op zich wel, de mensen gaan er misschien op een andere manier over beginnen denken. Wat later vanzelfsprekend lijkt, zal niet meer aan de orde zijn en misschien langer over nagedacht worden. Ik hoop gewoon dat de mensen hier hun lessen uit zullen trekken. Niet te vergeten, de mens is en blijkt een gewoontedier en daarom heb ik het gevoel dat men in de oude gewoonten zal hervallen. Dit is één van de zovele coronavirussen, wel een erg agressieve, maar zo’n dingen kunnen nog gebeuren. Ik mag momenteel nog hout vasthouden want niemand uit mijn gezin of kennissen is besmet, maar dat kan altijd nog gebeuren.

