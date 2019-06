Schildersatelier de Meiboom stelt tentoon in winkelpand op Maandagmarkt Bart Kerckhoven

15 juni 2019

08u52 4 Halle De leerlingen van kunstenares Lieve Bollaert stellen tentoon op een bijzondere plek. Hun kunstwerken staan bijna letterlijk in de etalage van een winkel op de Maandagmarkt in Halle.

Bomen zijn dit schooljaar voor het schildersatelier een rode draad geworden. De cursisten schilderen een mooi wonderwoud op de wereldbol van Toernee Mondi’alle. En nu eindigt het schooljaar met de tentoonstelling ‘De visuele kracht van bomen’ in een leegstaande winkel.

“Ik wilde heel verschillende schilderijen zien en hoopte dat het woord ‘Boom’ mijn studenten schilderkunst aan het denken, kijken en zoeken zou zetten”, vertelt Bollaert. “Alles wat boom is of er mee te maken heeft kwam in aanmerking voor de opdracht ‘De visuele kracht van bomen’. Wordt het een bos, één boom, schors, takken of stokken, een afgeknakte of dode boom, zwammen, wortels, parasieten of klimop op en rond bomen,….. Alles kon. Het enige verplichte was het formaat 60 x 60 cm op canvas.”

Atelier schilderkunst van de academie beeldende kunsten de Meiboom neemt van 7 juni tot 30 juni het pand leegstaand winkelpand op de Maandagmarkt 6 in. 27 kunstenaars tonen hun talent. De tentoonstelling kan bezocht worden op vrijdagen van 14 uur tot 18 uur en op zaterdagen van 10 uur tot 18 uur.