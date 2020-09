Schepen weerlegt kritiek op waardebonnen: “Al voor honderdduizend euro aan ‘Halle Handelt’-bonnen in omloop” Bart Kerckhoven

25 september 2020

Schepen van Lokale Economie Johan Servé (Sp.a) vindt de kritiek op de Halse waardebonnen van N-VA onterecht. “De Halle Trakteert-bon is inderdaad niet zo populair maar er zijn intussen wel al voor 100.000 euro aan ‘Halle Handelt’-bonnen in omloop”, zegt Servé.

De waardebonnen moeten de Halse handelaars een duwtje in de rug geven in deze coronatijden. N-VA klaagt aan dat de bonnen waarmee de stad de inwoners een korting van tien procent geeft nauwelijks verkopen. “We weten dat die ‘Halle Trakteert’-bon voorlopig niet echt ingeburgerd is”, zegt Servé. “Daar zijn allerlei redenen voor. Maar we zijn wel van plan om nog eens een rondgang te maken bij de handelaars om die bon in de kijker te zetten. Je kan die met de app gebruiken maar de bon kan ook afgeprint worden. Ik blijf daarom ook geloven in het systeem.”

Zeker geen flop

Servé haalt daarvoor de populariteit aan van de ‘Halle Handel’-waardebon. “Beide bonnen werden samen gelanceerd in het kader van ons herstelplan tijdens de coronacrisis”, legt Servé uit. “Daarvan alleen al werd voor 100.000 euro aan bonnen verkocht. Dat geld vloeit terug naar de Halse handelaars want enkel daar kan die bon gebruikt worden. Die bon vervangt de cadeaucheques van de Verenigde Handelaars van Halle. We merken dat heel wat instellingen en bedrijven de bonnen kopen om als extraatje aan hun personeel te schenken. Maar er zijn ook inwoners die het als een geschenk aankopen. Dat de waardebonnen een flop zijn is dus zeker niet waar. Maar we gaan wel bekijken hoe we de ‘Halle Trakteert’-bon wat meer in de kijker kunnen zetten.”