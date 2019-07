Schepen verdedigt keuze voor tractorsluizen na vandalisme: “Zeker geen pestmaatregel en vooral goed voor verkeersveiligheid” Bart Kerckhoven

14u28 0 Halle “De tractorsluizen werden geplaatst om de verkeersveiligheid te verhogen en niet om automobilisten te pesten.” Dat zegt schepen van Mobiliteit Bram Vandenbroecke (Groen) nadat vandalen vorige week één van de tractorsluizen op de grens van Beert en Halle vernielden. “Ik betreur de felle reacties die ik lees op sociale media.”

Schepen Vandenbroecke reageert vandaag op de heisa die ontstaan is na de plaatsing van de tractorsluizen in de Kiethomstraat en de Pachtersweg. De Kiethomstraat en de Pachtersweg waren tot voor kort de favoriete sluiproutes voor honderden bestuurders die elke dag vanuit het Pajottenland naar Halle rijden. “Op vraag van de buurtbewoners en ook fietsers hebben we die tactorsluizen daar geplaatst”, zegt Vandenbroecke die vorige week met vakantie was. “Ik betreur de felle reacties die ik lees op sociale media. Sommigen stellen dat ze wegbelasting betalen en dus overal mogen rijden maar dat houdt geen steek. De Kiethomstraat is een lokale weg van het type 3 en dat betekent dat er enkel landbouwvoertuigen, fietsers en voetgangers gebruik van mogen maken. Met die sluizen zorgen we er vooral voor dat de wet nageleefd wordt.”

Vandenbroecke vindt het spijtig dat een paar weken na de plaatsing de tractorsluis uit de grond werd gerukt. Wie achter het vandalisme zit is nog onduidelijk maar de schepen is niet van plan om de tractorsluis weg te halen. Arbeiders van de stad plaatsten het stenen blok vrijdag al opnieuw in het wegdek. “We zullen met de diensten overleggen om te kijken welke maatregelen nog getroffen moeten worden”, zegt Vandenbroecke. “Die tractorsluizen opnieuw weghalen is geen optie voor ons. We willen als stadsbestuur ook meer mensen op de fiets krijgen en door de wagens op die landelijke wegen te weren creëren we veiligere routes naar de stad. Er is dus geen enkele reden om die sluizen weg te halen.”

Intussen vrezen bewoners van de Haagstraat en de Victor Demesmaekerstraat wel voor een toename van het verkeer in hun straten. “We hebben met iedereen overlegd voor de sluizen geplaatst werden”, zegt Vandenbroecke daarover. “We praatten met de mensen van Colruyt Group omdat het grootste deel van het sluipverkeer vooral werknemers zijn van dat bedrijf maar ook met de bezorgheden van andere bewoners is rekening gehouden. De politie zal nu tellingen uitvoeren in beide straten. Wanneer bijkomende maatregelen nodig zijn zullen die ook in de Haagstraat en de Victor Demesmaekerstraat genomen worden. Maar er is wel een groot verschil met de straten die we nu afsluiten: daar mogen vandaag wel auto’s door rijden.”