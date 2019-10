Schepen van Sport na kritiek van SK Pepingen-Halle: “We willen bemiddelen in dossier Lamme Guiche-stadion” Bart Kerckhoven

04 oktober 2019

07u49 1 Halle “De stad wil als sportief bemiddelaar beide partijen snel rond de tafel krijgen.” Dat laat schepen van Sport Pieter Busselot (CD&V) weten na de kritiek van voetbalclub SK Pepingen-Halle over de verhoging van de huurprijs door de uitbater van het Lamme Guiche-stadion in Halle.

Eerder deze week deed de club nog haar beklag over de verviervoudiging van de huurprijs van het stadion door CVBA Koninklijke Halse Sportclub. Die verhoging volgde na dringende werken om het stadion brandveilig te maken. SK Pepingen-Halle ziet een terugkeer naar het stadion door die hoge huurprijs niet meer zitten en verwachtte dat het stadsbestuur zou tussenkomen.

Schepen van Sport Pieter Busselot benadrukt dat ook de stad een oplossing wil voor de problemen. “Het Lamme Guiche-stadion is sinds mensenheugenis het uithangbord van één van onze topploegen”, aldus Busselot. “Dus uiteraard wenst de stad dat er een sportieve oplossing komt tussen de Koninklijke Halse Sportclub en SK Pepingen – Halle.”

Alle afspraken die de CVBA en de vzw SK Pepingen-Halle onder elkaar maakten behoren tot de interne keuken van beide verenigingen. Pieter Busselot (CD&V), schepen van Sport

Dat de stad geen rechtstreeks contact had met de club over de perikelen is ook logisch volgens Busselot. “De stad kocht de terreinen van Lamme Guiche tien jaar geleden aan voor 262.000 euro en gaf ze in erfpacht voor één symbolische euro aan de CVBA”, legt Busselot uit. “Verder werd er een toelage vrijgemaakt van ongeveer 100.000 euro om enkele broodnodige investeringen uit te voeren. De afspraak was dat de CVBA als erfpachthouder de uitbating voor zijn rekening nam maar ook alle kosten en investeringen. Dus op juridisch vlak is de CVBA het eerste aanspreekpunt voor de stad. Alle afspraken die de CVBA en de vzw SK Pepingen-Halle onder elkaar maakten behoren tot de interne keuken van beide verenigingen.”

De schepen benadrukt dat de beide partijen op initiatief van de stad al eens rond de tafel werden gebracht maar een overeenkomst werd niet bereikt. “De erfpachthouder is immers van mening dat men niet kan verwachten dat er geïnvesteerd wordt in een stadion zonder dat er huur gevraagd wordt. De vzw daarentegen wenst de huurinvesteringen te beperken”, vat de schepen samen. “Als stad hebben we begrip voor beide standpunten. Maar we zijn ervan overtuigd dat we met een sportieve ingesteldheid en de nodige goede wil van beide tot een oplossing kunnen komen. De stad wil als sportief bemiddelaar beide partijen dan ook zo snel mogelijk opnieuw rond de tafel krijgen.”