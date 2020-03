Schepen reageert op kritiek Halle2019: “Laat de architect eerst zijn werk doen” Bart Kerckhoven

08u42 0 Halle Schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V) reageert op Schepen van Patrimonium Pieter Busselot (CD&V) reageert op de kritiek van oppositieraadslid Yves Demanet over de plannen voor de aanbouw aan het Historisch Stadhuis . “Het is belangrijk dat we de architect zijn werk kan doen”, zegt Busselot.

Yves Demanet is niet akkoord met het voorontwerp voor de aanbouw op het Possozplein en somde een hele reeks bezwaren op. Maar Busselot vindt dat Demanet te snel is met conclusies te trekken. “De architect is het best geplaatst om zowel technisch als architecturaal een ontwerp te maken dat rekening houdt met alle adviezen en wettelijke bepalingen”; aldus Busselot.

“Er is een achterbouw nodig om van het Historisch Stadhuis een volwaardig gebouw te maken, dat de komende decennia kan doorstaan”, zegt de schepen. “De achterbouw is nodig voor een aantal functionele zaken zoals kokers voor leidingen, technische ruimtes en andere en voor de toegankelijkheid door het voorzien van een lift en voor het publiek toegankelijke toiletten.”

De schepen benadrukt dat ook heel wat andere instanties hun mening moeten geven. “Er zijn heel wat partners betrokken. De gesprekken met de ontwerper, Fluvius, Onroerend Erfgoed, Inter en de brandweer zijn volop bezig. Hun input zal ongetwijfeld een impact hebben op het volume van de achterbouw. De opmerkingen die de commissie over het ontwerp suggereerde worden uiteraard ook meegenomen. De architect zal op basis van al die info zijn ontwerp opmaken. Uitspraken doen over exacte volumes van de achterbouw zijn vandaag dan ook voorbarig. Het is niet juist om te zeggen dat de lift en de toiletten gewoon tegen het bestaande gebouw kunnen worden ‘geplakt’. Er moet namelijk ook rekening gehouden worden met vluchtwegen voor de brandveiligheid, de toegankelijkheid van elk verdiep en andere factoren.”

Ook over de hoogte van de aanbouw is nagedacht stelt de schepen nog. “De stelling dat de achterbouw minder hoog moet zijn dan de huidige kroonlijsthoogte van het historisch stadhuis, zou er voor zorgen dat het bovenste verdiep niet toegankelijk is met de lift. Op die manier kunnen mensen in een rolstoel niet naar een tentoonstelling gaan kijken op dit niveau.”