Rusthuisbewoners zelf aan de slag om het koel te houden tijdens hittegolf Bart Kerckhoven

25 juni 2019

07u37 0

Heel wat senioren moeten extra verkoeling zoeken tijdens deze warme dagen en in woonzorgcentrum Sint-Augustinus in Halle nemen ze dan ook extra maatregelen. “Ouderen moeten extra in de gaten gehouden worden”, zegt directrice Elke De Cuyper. “Het zorgpersoneel en de bewoners zorgen zelf voor verfrissende activiteiten en maken samen verse fruitsla voor bij het ijs en verkoelend fruitwater zodat er genoeg gedronken wordt.” Personeel en bewoners kunnen in Sint-Augustinus ook nog verkoeling zoeken in de polyvalente zalen waar er airconditioning is.