Rusthuisbewoners getrakteerd op chocolade, tekeningen en bloemen: “Dit is een hart onder de riem!” Bart Kerckhoven

18 maart 2020

09u15 22

Kinderen die tekeningen opsturen maar ook mensen die chocolaatjes en bloemen afgeven om de rusthuisbewoners te steunen: in woonzorgcentrum Sint-Augustinus putten ze moed uit de vele attenties die ze de voorbije dagen ontvingen. “De pandemie bracht ook België de laatste weken in moeilijke tijden”, laat algemeen directeur Elke De Cuyper weten. “Woonzorgcentra doen er alles aan om de ouderen te verzorgen, beschermen en vertroetelen. Dinsdag brachten veel familieleden en sympathisanten heel wat mooie zaken binnen voor de bewoners en het personeel. In naam van onze bewoners en medewerkers : heel erg bedankt aan alle familieleden, sympathisanten en creatieve kindjes die een attentie, briefje of tekening bezorgden. Het is een hart onder de riem!”