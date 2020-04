Ronny de Facteur start steunactie voor Halse carnavalsgroepen: “Ik wil hen een ‘hartje’ onder de riem steken” Bart Kerckhoven

24 april 2020

13u32 6 Halle De Halse carnavalsgroepen krabbelen opnieuw overeind nadat hun feest eind maart werd afgelast. Maar de meeste carnavalisten blijven ook achter met een financiële kater. Ronny ‘De Facteur’ Guillaume verkoopt daarom zelfgemaakte hartjes. De opbrengst gaat naar de getroffen groepen. “Ik wil hen een ‘hartje’ onder de riem steken”, zegt Ronny.

Ronny De Facteur is een van de bekendste Halse carnavalisten. Net als duizenden andere feestvierders moest hij lijdzaam toekijken hoe de opgang van het coronavirus ervoor zorgde dat hét feest van het jaar in Halle niet kon doorgaan. Nu de eerste schok verwerkt is, merkt hij de solidariteit onder de carnavalsgemeenschap op die de carnavalisten ook in moeilijke tijden verbindt. “Toen ik op Facebook zag dat er sommige carnavalisten hun kaart voor het jaarlijkse Kindercarnaval hun geld dat ze betaald hadden voor hun kaart niet terug wilden vragen, stemde me dat tot nadenken”, zegt Ronny. “Vooral toen Prinses Veerle bij haar bericht schreef dat ‘alle beetjes helpen’ wilde ik iets doen voor de carnavalsgroepen. De vele blauwe hartjes op Facebook brachten mij zo op een idee. Dat het carnaval afgelast werd, heeft heel wat groepen een financiële kater bezorgd.”

Het is bekend dat Ronny een handige Harry is want elk jaar komt hij als individueel met een mooi stuk naar buiten. Die handigheid kwam deze keer van pas om een mooie solidariteitsactie op te starten. “Ik heb houten hartjes gemaakt en in een blauwe kleur geschilderd. Ze zijn voorzien van een lint zodat je het kan dragen zoals een carnavalsmedaille”, legt Ronny uit. “De hartjes ga ik nu verkopen aan 5 euro per stuk en het geld zal integraal gaan naar organisator Halattraction die het dan kan verdelen onder de groepen.”

Carnavalshart

Ronny roept iedereen op om een hartje te kopen. “Laat jullie carnavalshart spreken”, zegt hij. “De groepen zullen er niet rijk van worden en hun financiële problemen zullen er niet mee opgelost zijn. Maar ik wil hen met de actie vooral een ‘hartje’ onder de riem steken.”

Ronny kan rekenen op de steun van houthandel Belsack en ook Prins Ambi helpt achter de schermen. Er zullen twee versies uitgebracht worden: er zijn kleine hartjes van ongeveer 11 centimeter groot die 5 euro kosten en exemplaren van 13 centimeter groot die 4 euro kosten en door de kinderen beschilderen kunnen worden als geschenkje voor hun grootouders. “Ik verdien hier niets aan”, benadrukt Ronny. “Al het geld zal naar de groepen gaan.” Bestellen en reserveren kan via ronnydefacteur@gmail.com.