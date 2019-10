Rommelmarktcomité verkoopt opnieuw kalender zodat niemand een editie hoeft te missen Bart Kerckhoven

21 oktober 2019

12u48 0

Wie zeker wil zijn dat hij geen enkele editie van de maandelijkse rommelmarkt in Halle mist kan opnieuw de kalender kopen van het rommelmarktcomité. Dit keer siert een tekening van het zicht vanuit de Sollenbeemd op de Sint-Martinusbasiliek de cover van de kalender. “Zo brengen we hulde aan één van onze sympathisanten”, zegt Ronny Guillaume van het rommelmarktcomité. “We mogen al langer affiches ophangen aan een woning in de Sollenbeemd. Dat appreciëren we en dat willen we we dit keer extra benadrukken.” De rommelmarkt vindt ook in 2020 elke derde zondag van de maand plaats behalve in juni wanneer er opgeschoven wordt naar de tweede zondag van de maand omdat dan het Belgisch Kampioenschap Wielrennen in Halle vertrekt. De kalender is te koop in cafés De Fazant en De Klinkoet en bij krantenwinkel Svenne Gazet aan 2 euro per stuk. Standhouders die geïnteresseerd zijn kunnen met de organisatoren van de rommelmarkt contact opnemen via 0477/55.38.99 en op de website van de rommelmarkt.