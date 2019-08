Rommelmarkt valt in het water: D’Hopmaten keren volgende maand terug Bart Kerckhoven

19 augustus 2019

De maandelijkse rommelmarkt in Halle viel zondagochtend letterlijk in het water. Dat merkten de organisatoren ook aan de opkomst van de standhouders. Er daagden liefst 240 standhouders minder op dan in juli. Toen brak het Rommelmarktcomité nog een record met 256 standjes. Het comité rekent er nu op dat bij de volgende editie op zondag 15 september het wel droog blijft. Het dweilorkest D’Hopmaten was zondag geboekt om voor muzikale sfeer te zorgen maar de muzikanten zijn nu vastgelegd om volgende maand een muzikale rondgang te maken.