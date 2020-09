Roger De Ridder zwaait af als voorzitter van tweedenationaler SK Pepingen-Halle Erik Vandeweyer

17 september 2020

15u53 0 Halle Zondag zou Pepingen-Halle het nieuwe seizoen openen tegen Eendracht Aalst. Vermits de Ajuinen bekerverplichtingen hebben, werd de ouverture uitgesteld. Een definitieve datum is er momenteel nog niet. Voor het eerst sinds jaren zal Roger De Ridder niet als voorzitter starten. Hij zette bewust een stapje opzij.

De machtswissel – nou ja – verliep geruisloos bij SK Pepingen-Halle. Roger De Ridder gaf zelf aan het voorzitterschap te willen doorgeven. Hans Vanderheyden wordt zijn opvolger. “Het werk werd wat te veel voor mij. Ik ben al jaren met de club verbonden en werd uiteindelijk in 2008 voorzitter van Pepingen. Twaalf seizoenen is voldoende geweest. In die periode promoveerde de club van tweede provinciale naar tweede nationale. Ik wil benadrukken dat ik wel verbonden blijf met de club.”

Topmomenten

Roger De Ridder kende veel mooie momenten met de (fusie)club. “Toen we met Pepingen na een eindronde promoveerden van eerste provinciale naar de derde amateurafdeling, was dat voor mij een sportief hoogtepunt. Naast het veld vond ik de fusie tussen Pepingen en Halle een succes. Uiteraard waren er kinderziekten, maar die werden snel overwonnen. Ik sluit mijn voorzitterschap af met de verhuis naar de nieuwe locatie in Halle.”

Ook op menselijk vlak beleefde Roger De Ridder mooie tijden. “Spelers als Thomas Bourgeois of Sergei Deweerdt hebben op mij een grote indruk nagelaten. Ik heb veel goede voetballers de revue zien passeren. Het doet me ook plezier dat jongeren konden doorstromen. Stan Vandenbrande en Jari Neef doen het toch maar mooi. Tim Walravens is opnieuw een naam die op de deur klopt. Op trainersgebied heb ik goede herinneringen aan Piet Demol en Jean-Louis Meynaert. Zij zijn ook lang in dienst (gebleven). Ook Geert Criquielion was een goede trainer.”

Roger De Ridder moet lang nadenken om negatieve punten te vinden. “Ik was het al bijna vergeten (lacht), maar twee jaar geleden degradeerden we onterecht. Op Zwarte Leeuw dwongen we het behoud af, maar later werden we door het faillissement van Lierse alsnog naar een lagere reeks verwezen. Dat deed pijn.”