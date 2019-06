Rode Neuzendag: Ook Halse scholen doen mee aan nieuwe actie Bart Kerckhoven

21 juni 2019

08u51 0 Halle Basisschool De Leerboom in Halle is één van de scholen die dit jaar opnieuw meedoet aan de Rode Neuzendag. In Vlaanderen hebben al 1.126 scholen zich aangemeld.

De goeddoelactie van VTM, HLN, Qmusic en Belfius focust dit jaar op het mentaal, fysiek en sociaal weerbaarder maken van Vlaamse jongeren. Basisschool De Leerboom zal opnieuw ‘The Leerboom Red Run’ organiseren waarbij deelnemers zich laten sponsoren. Nieuw dit jaar is dat ook de kleuters en de ouders kunnen meedoen. Daarbuiten worden nog andere acties georganiseerd om geld in te zamelen. The Leerboom Red Run vindt plaats op 22 november. In Halle doen Don Bosco, basisschool De Leerboom, het Heilig Hart&College aan de Parkleen en het GO! Technisch Atheneum mee aan de Rode Neuzendag die plaats vindt op 29 november.