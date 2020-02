Rode Kruis koopt nieuwe ergonomische Ford om materiaal en mensen te vervoeren Tom Vierendeels

20 februari 2020

16u33 0 Halle De Halse afdeling van het Rode Kruis heeft een nieuwe Ford-bestelwagen in gebruik genomen om mensen en materiaal te vervoeren. Het gaat dus niet om een ziekenwagen, maar een auto die voornamelijk bij preventieve acties ingezet wordt zoals carnaval Halle en de jaarmarkt in Herne.

De Ford die bij Geeraerts in Lennik werd aangekocht kost met ombouw en striping bij zo’n vijfenveertig- à vijftigduizend euro. “Het is ook het eerste nieuwe voertuig dat we aankopen terwijl we vroeger altijd naar tweedehandswagens uitkeken”, vertelt voorzitter Frank Borremans. “Onze vrijwilligers kregen geen enkele financiële vergoeding, maar we willen hen wel op deze manier belonen door met goed en degelijk materiaal te laten werken.” De afdeling Halle is bevoegd voor Halle, Pepingen, Galmaarden, Herne en Bever. In Halle worden ook 112-opdrachten uitgevoerd met een ziekenwagen.

De bestelwagen is dan ook ergonomisch ingericht. “Enerzijds kunnen zes vrijwilligers vervoerd worden”, gaat Borremans verder. “Anderzijds is er een ruime laadruimte. We werken met karren op wielen om te denken aan de ergonomie. Er zijn drie karren die klaar staan: een met de tent, een met verzorgingsmateriaal en een met materiaal voor tussenkomsten bij rampen. Via een oprijramp wordt de container met een winch in de laadruimte getrokken. Om een voorbeeld te geven: de rugzakken die onze mensen bijvoorbeeld bij carnaval dragen wegen snel vijftien à twintig kilogram.” Tot slot is er standaard materiaal aanwezig om mensen te kunnen helpen. “Als we buitenkomen met de wagen en we worden tegengehouden om hulp te bieden moet dat uiteraard mogelijk zijn”, klinkt het. “Een AED-toestel, zuurstoffles met maskers en materiaal om hevige bloedingen te stelpen zit altijd aan boord.”

Anti-diefstal

De ombouw van de wagen gebeurde door Somati. Zij stonden onder meer in voor de verlichting, signalisatie (zowel blauwe als oranje) als het puzzelwerk om het materiaal een plaats te kunnen geven. Dat gebeurde op maat. Tot slot zijn de sloten van de deuren van een goed veiligheidssysteem voorzien zodat ze niet zomaar geopend kunnen worden. De afdeling kreeg in het verleden namelijk al eens inbrekers over de vloer.

De afdeling plant ook nog de aankoop van een 4x4-terreinwagen om materiaal en mensen zo dicht mogelijk bij een locatie of patiënt te kunnen brengen op moeilijk bereikbaar terrein.