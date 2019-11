Rijverbod voor trucker die automobilist klem rijdt op autosnelweg Bart Kerckhoven

21 november 2019

16u30 0 Halle Een razende vrachtwagenchauffeur die in november vorig jaar een automobilist klem reed op de A8 in Halle is daarvoor nu gestraft door de politierechter.

J. kreeg het op de snelweg aan de stok met een automobilist en ontstak in razernij. De man reed met zijn tankwagen de andere bestuurder klem en stapte uit. Op beelden van de dashcam van zijn slachtoffer was duidelijk te zien hoe de trucker woest op de wagen afstapte. Na een scheldpartij vertrok J. opnieuw. “Hier zijn dan wel geen klappen gevallen maar ik vind dat hier toch sprake is verkeersagressie is”, aldus politierechter Dina Van Laethem. Het parket kon de man enkel vervolgen omdat hij volgens de letter van de wet met zijn vrachtwagen stilstond waar dat niet mocht. Daarvoor sprak Van Laethem een boete uit van 180 euro. Ze gaf de man nog een rijverbod van vijftien dagen. “Als signaal naar hem toe omdat we zo’n zaken toch echt niet in het verkeer willen zien”, aldus Van Laethem nog.