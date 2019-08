Reuzebloempotten Basiliekstraat krijgen opvallende rode kleur Bart Kerckhoven

26 augustus 2019

12u11 5

De reuzebloempotten in de Basiliekstraat krijgen een opvallend kleurtje. “We gaan ze allemaal een rode kleur geven”, zegt schepen van Openbare Werken Johan Servé (Sp.a) “Door een paar aanrijdingen moesten we de kragen van de bloempotten vernieuwen en dus hebben we ze meteen ook een nieuw kleurtje gegeven.” De bloempotten, die dienst doen als plantvakken maar soms ook als zitbanken, werden een paar jaar geleden geplaatst bij de heraanleg van de winkelwandelstraat maar bleken erg kwetsbaar. De nieuwe kragen moeten alvast beter tegen een stootje kunnen.”