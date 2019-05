Retro Mania in Lembeek: Oldtimers bewonderen en koopjes doen op de rommelmarkt Bart Kerckhoven

24 mei 2019

De carnavalsgroep De Vrie Kadeikes dompelen Lembeek op zaterdag 25 mei opnieuw onder in een retro-sfeer tijdens Retro Mania. De hele dag door kunnen er in het centrum van het dorp oldtimers bewonderd worden maar ook ‘classic’ scooters en ‘classic’ motorcycles. Vanaf 9 uur start een rommelmarkt en zijn er doorlopend optredens. De kinderen worden getrakteerd op extra animatie en kunnen zich onder andere uitleven op verschillende springkastelen. In de namiddag vertrekken alle oldtimers nog voor een ritje door het Pajottenland. Wanneer die karavaan Lembeek opnieuw binnen rijdt zendt Radio Victoria live uit en treedt Jamez op. Het is intussen de vijfde editie van Retro Mania. Wie een standje wil op de rommelmarkt kan trouwens de dag zelf nog met zijn spulletjes een stand opbouwen. Voor 5 euro kan je een plaats van vier lopende meter invullen en de hele dag verkopen.