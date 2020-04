Resultaten tests in wzc De Maretak bekend: 47 mensen besmet met coronavirus. “Virus verspreidde zich voor maatregelen genomen werden” Bart Kerckhoven

23 april 2020

23 april 2020

Het coronavirus was al in rusthuis De Maretak in Halle aanwezig nog voor er preventieve maatregelen genomen werden. Dat liet het woonzorgcentrum donderdag weten in een persmededeling. De voorbije weken overleden er 38 bewoners , goed voor één derde van het totale aantal bewoners. Het rusthuis behoort tot de ergst getroffen woonzorgcentra in Vlaanderen. Uit tests blijkt nu dat 47 mensen er besmet geraakt zijn met het coronavirus.

“We willen benadrukken dat de directie en het personeel van De Maretak zich de laatste weken met hart en ziel heeft ingezet voor het welzijn van hun bewoners”, laat Senior Living Group, uitbater van seniorie De Maretak weten. “Ze hebben in elke fase van de evolutie van de besmetting steeds alle maatregelen getroffen die nodig waren om deze crisis zo goed mogelijk te beheersen, in lijn met de op dat moment geldende richtlijnen en beschikbare informatie.”

Mondmaskers gedragen

Volgens het woonzorgcentrum zijn alle maatregelen genomen om besmettingen te voorkomen. “Preventief heeft het personeel vanaf 23 maart, nog voor er enige vorm van besmetting was vastgesteld, chirurgische mondmaskers gedragen om een besmetting te voorkomen.”

Het virus was in huis voor we deze extra beschermingsmaatregelen hebben genomen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het personeel onbewust het virus verspreid bij verschillende bewoners Persmededeling De Maretak

Geen tests

In De Maretak werden op 26 maart bij een eerste bewoner symptomen vastgesteld. Omdat er geen tests beschikbaar waren kon niet bevestigd worden dat het om een coronabesmetting ging. “Concreet betekent dit dat het virus in huis was voor we deze extra preventieve beschermingsmaatregelen hebben genomen. Naar alle waarschijnlijkheid heeft het personeel dus onbewust het virus verspreid”, klinkt het. “Zodra we bij meerdere bewoners symptomen hebben vastgesteld, zijn we overgegaan tot het strikt scheiden van zieke en gezonde bewoners. Dit gebeurde op 10 april. Deze scheiding gebeurde op basis van symptomen omdat er nog steeds geen testmateriaal beschikbaar was. Ondertussen weten we dat mensen drager kunnen zijn van het virus zonder symptomen, dit bleek ook zo te zijn bij onze bewoners.” Het rusthuis benadrukt dat op 17 april op eigen initiatief en op eigen kosten alle bewoners getest werden. “Uit de testen bleek dat 47 mensen positief waren, onder wie ook verschillende mensen zonder symptomen.”

Kritiek

Nabestaanden klaagden de voorbije dagen over een gebrek aan communicatie. Dat spreekt De Maretak tegen. “We wensen te benadrukken dat families van de betrokken bewoners op voorhand individueel op de hoogte gehouden werden over de genomen maatregelen, de gezondheidstoestand van hun naasten en over de testresultaten.” Ten slotte laat De Maretak weten dat het personeel ook veel steun krijgt. “De families van de bewoners laten niet na om het personeel met persoonlijke berichten aan te moedigen, te bedanken en een hart onder de riem te steken om door te zetten.”