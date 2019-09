RESTO. Den Ommegang (Buizingen) *** Michiel Elinckx

25 september 2019

11u41 2 Halle “Respect voor de klassieke keuken met een moderne toets.” Zo prijst Den Ommegang zich aan op zijn website. Ons oordeel? Geen onaardig restaurant, waar alles geserveerd wordt volgens de regels van de kookkunst.

In het centrum van Buizingen kan je tafelen in het gezellige restaurant ‘Den Ommegang’. Het interieur is niet echt modern, maar boet zeker niet in aan gezelligheid. Hier kan je rustig onderuitzakken en alle stress even vergeten. Het personeel is de hele avond attent. Geen formele sfeer, wel losse gesprekjes. Je merkt het meteen: hier ben je welkom.

Voorgerecht

Als hapje krijgen we een seldersoepje met kokos en kruidenkaas met gerookte paling voorgeschoteld. Het soepje is goed op smaak gebracht - er zit pit in. De kruidenkaas is duidelijk zelfgemaakt en vormt een goede combinatie met de gerookte paling. Als voorgerecht kies ik voor tartaar van Holstein met rammenas, truffel en zongedroogde tomaten (15 euro). Een voorgerecht van héél hoog niveau. De truffel vormt een perfect koppel met de tartaar van Holstein. Voor 15 euro is dit ook scherp afgeprijsd. Mijn tafelgenote kiest voor een klassieker: garnaalkroketten (15 euro). Dat is géén voltreffer. De korst is te dik, bij de vulling is het zoeken naar garnalen. De garnaalkroket smaakt zeker niet slecht, maar we hebben al beter geproefd.

Hoofdgerecht

Voor het hoofdgerecht kiezen we twee vleesgerechten. Mijn tafelgenote gaat voor filet pur van Belgisch wit-blauw en choronsaus (28 euro). De getomateerde béarnaisesaus is perfect gemaakt. De heerlijke zachte smaak past perfect bij het vlees, dat eveneens perfect bereid is. Daarbij worden verse frietjes geserveerd. Wat wil een Belg nog meer? Ik kies voor een Australische Rib-Eye met peperroomsaus (31 euro). Ook hier geen klachten over de bereidingswijze. Alles is gedaan volgens het boekje. Hier kom je niet bedrogen uit.

Dessert

Tot slot is er natuurlijk het dessert: Dame Blanche (9 euro). Opvallend: mijn tafelgenote wil de slagroom in een apart potje krijgen, maar volgens de ober gaat dat niet. Het lijkt ons een kleine moeite om dat wél te doen, niet? Het ijs is wel lekker, maar hier en daar gekristalliseerd. Het heeft dus iets te lang in de vriezer gestaan. De slagroom mocht iets meer opgeklopt zijn, de chocoladesaus is in orde. Bij deze Dame Blanche heeft de chef-kok enkele steken laten vallen.

Conclusie

Den Ommegang is zeker een goed adresje, maar je hoeft niet van de andere kant van het land te komen. Daarvoor zijn de gerechten iets te basic. Maar voor wie in de buurt van Halle woont? Zeker een aanrader.

Score

Interieur: 6,5/10 - Eten: 7/10 - Bediening: 8/10

Prijsklasse

Voorgerecht: 15 euro - 18 euro

Hoofdgerecht: 18-32 euro

Dessert: 9 euro

Den Ommegang



Adres: Oct de Kerchove d’Exaerdestraat 1, 1501 Halle

Telefoon: 02 310 07 87

Openingsuren

Donderdag tot en met maandag: 12 uur - 14 uur ; 18 uur - 21 uur

Dinsdag en woensdag: gesloten