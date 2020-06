Remmen van trailer geladen met bier raken oververhit aan distributiecentrum Colruyt Tom Vierendeels

10 juni 2020

14u22 2

Halle Het verkeer in de omgeving van het distributiecentrum van Colruyt in Hale liep woensdagmiddag korte tijd in de soep. De brandweer diende er uit te rukken voor de remmen van een trailer die enorm oververhit geraakt waren. Er werd snel een rijvak vrijgemaakt zodat het verkeer opnieuw op gang kon komen.

De trucker reed op de Edingensesteenweg toen hij ter hoogte van het filiaal van Colruyt zelf in de mot had dat er iets niet klopte. Hij probeerde alsnog verder te rijden, maar in de Zinkstraat moest hij rond 12.20 uur noodgedwongen blijven staan. De man koppelde snel de trekker los en bracht die in veiligheid terwijl de trailer, die geladen was met bier, op straat bleef staan. De brandweerzone Vlaams-Brabant West snelde ter plaatse om de wielen te koelen. Vermoedelijk waren de remmen blijven haperen met een oververhitting tot gevolg. Vlammen waren er gelukkig niet, maar door de hitte ontplofte wel één van de banden. Omdat de straat in eerste instantie werd afgesloten kwamen vrachtwagens die in het distributiecentrum moesten zijn stil te staan op de Edingensesteenweg. Eens de situatie onder controle was kon een rijstrook worden vrijgemaakt en kon het verkeer opnieuw op gang komen.