Regenboogzebrapad officieel ingehuldigd: “Dit is een roos historisch moment in de geschiedenis van de stad” Bart Kerckhoven

07 september 2019

12u39 8 Halle Het regenboogzebrapad aan de Basiliekstraat werd vrijdagavond officieel ingewandeld. Hallemaal Gelijk onderstreepte nog eens het belang van zo’n symbool in het straatbeeld. “Dit is een roos historisch moment in de geschiedenis van de stad”, aldus Geert Vanhassel van Hallemaal Gelijk.

Hallemaal Gelijk lanceerde het voorstel voor het regenboogzebrapad vorig jaar en het stadsbestuur ging daar op in. Het regenboogzebrapad ligt er intussen een week en lokte al heel wat reacties uit in Halle.

“We hebben op sociale media intussen al aardig wat opmerkingen gelezen of dit allemaal wel nodig is”, aldus Vanhassel. “En neen…. Halle is niet om de haverklap het decor van geweld tegen holebi’s of transgenders. En ja Halle is er voor iedereen, ongeacht onze seksuele oriëntatie of genderidentiteit. Daar wringt het roze schoentje al lang niet meer. En toch is ‘zijn wie je bent’ nog steeds geen vanzelfsprekendheid, ook niet in Halle. We durven nog steeds niet hand in hand over straat lopen. We zijn dan bang voor boze blikken of smalende opmerkingen. Laat staan dat we elkaar innig knuffelen of zoenen in het openbaar. Anno 2019 blijft dit een enorm moeilijk verhaal. We denken dat we in een tolerante maatschappij wonen en toch krijgen we maandelijks in onze inbox en via de dating apps waarop Hallemaal Gelijk vertegenwoordigd is, vragen over dat ‘zo anders zijn’. En daar zitten ook aardig wat jonge mensen tussen. Jonge mensen die de sprong nog steeds niet durven wagen. Jonge en minder jonge mensen die nog steeds een enorm groot geheim met zich meedragen en dat met niemand durven delen. Kan u zich voorstellen dat je zo elke dag moet opstaan en weer moet gaan slapen met dat grote geheim?”

Hoe zichtbaarder de holebi-gemeenschap hier wordt, hoe gemakkelijker ook de outing en het welzijn van ieder individu. Dus zo’n regenboogzebrapad is voor ons enorm belangrijk. Het onderstreept dat elke lesbienne, homo, bi of transgender hier gewoon kan zijn wie hij is.

Volgens de Holebifederatie is 5 procent van de bevolking homo, biseksueel of lesbisch. Als de statistieken doorgetrokken worden wonen in Halle 2.000 holebi’s. “Waar zijn die allemaal?” vraagt Vanhassel zich af. “Doorgaans zoeken Halse holebi’s hun toevlucht naar de anonimiteit van het nabijgelegen Brussel waar ook een enorm holebi-aanbod is. Dat wekt de indruk dat holebi’s en transgenders in hun eigen gastvrije stad niet zichzelf kunnen zijn. Daar wil Hallemaal Gelijk graag verandering in brengen. Want hoe zichtbaarder de holebi-gemeenschap hier wordt, hoe gemakkelijker ook de outing en het welzijn van ieder individu. Dus zo’n regenboogzebrapad is voor ons enorm belangrijk. Het onderstreept dat elke lesbienne, homo, bi of transgender hier gewoon kan zijn wie hij is. En mochten mensen daar toch nog aan twijfelen, dan is dit regenboogzebrapad daar een bevestiging van. Het onderstreept dat Halle verdraagzaam is en een vuist maakt tegen elke vorm van discriminatie.”