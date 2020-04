Recyclagepark Halle enkel open op afspraak en voor wie dringend afval moet afvoeren Bart Kerckhoven

06 april 2020

13u34 0

Ook in Halle heropent het recyclagepark nu dinsdag 7 april de deuren. Maar wie er afval wil afvoeren moet wel een afspraak maken. Die afspraak kan online gemaakt worden via deze link. Er wordt wel gevraagd om enkel langs te komen als je dringend afval moet afvoeren. Wie geen toegang tot internet heeft kan een afspraak telefonisch maken. De openingsuren van het recyclagepark zijn tijdelijk uitgebreid. Op weekdagen zal het park open zijn van 12 uur tot 20 uur en op zaterdag van 10 uur tot 17 uur. De mensen moeten wel alleen komen en enkel als er grote voorwerpen gelost moeten worden mag een tweede gezinslid mee. De parkwachters kunnen bij dat lossen niet helpen. Enkel Klein Gevaarlijk Afval (KGA), elektronische toestellen, hout, papier en karton, papier en karton, tuinafval, grof vuil, plastic en herbruikbare goederen mogen momenteel gelost worden en afval sorteer je best vooraf al om het bezoek vlot te laten verlopen.